GA Eagles pakt zwaarbevochten punt bij FC Twente

Go Ahead Eagles moest tot het uiterste gaan om een resultaat te halen in de Derby van het Oosten met FC Twente. Door treffers van Isac Lidberg en Inigo Cordoba zat de ploeg van Kees van Wonderen lang op rozen. In de slotfase werd de druk van Twente toch te groot. Met 2-2 mocht GA Eagles de handen dichtknijpen.

GA Eagles startte met de verwachte basisformatie. De 4-4-2-opstelling, zoals die grotendeels ook tegen AZ startte vorige week, kreeg de voorkeur van trainer Kees van Wonderen. Gerrit Nauber maakte zijn rentree in de basis. Dat ging ten koste van Jay Idzes. Lars Groenendijk zat als derde doelman voor de eerste keer bij de selectie.

GA Eagles had het - zoals verwacht mocht worden - zwaar in de eerste helft in een verregende Grolsch Veste. Het was vooral verdedigen, vaak omdat de laatste linie zelf niet zeker was. Zo gingen de centrale verdedigers Kramer en Nauber ieder een keer flink de mist in, wat Twente aan een paar goede mogelijkheden hielp. Noppert zat er telkens goed tussen.

De beste kans in de openingsfase was gek genoeg wel voor GA Eagles. Isac Lidberg kreeg de bal ietwat fortuinlijk mee bij een snelle uitbraak. Hij speelde Inigo Cordoba goed aan in de loop, de Spanjaard mikte via de vingertoppen van Unnerstall naast.

Twente had in de eerste helft verder veel de bal (ruim 60 procent), maar deed er eigenlijk te weinig mee. De thuisploeg had toch moeite om het compacte GA Eagles uit elkaar te spelen en tot veel grote kansen te komen. Michel Vlap was er met een schot net naast het dichtst bij.

En ineens was het in de extra tijd van de eerste helft 0-1 voor GA Eagles. Een hoekschop van Phillippe Rommens, een van de weinige aanvallende wapenfeiten. Lidberg timede goed en kopte onberispelijk raak, zijn tweede competitietreffer na een goal tegen Heracles. Niet verdiend op basis van het wedstrijdbeeld, wel bijzonder welkom.

Nog meer ineens, als dat kan, was de 0-2 vlak na rust van Cordoba. Ragnar Oratmangoen ging er op het middenveld met de bal vandoor en had zich eigenlijk stuk moeten lopen op Pleguezuelo. Maar omdat de Twente-verdediger laks ingreep, kon Oratmangoen een schot lossen. Unnerstall sloeg de bal wel uit de doelmond, alleen voor de voeten van Cordoba. Die nam niet aan, maar schoot ineens en zette GA Eagles verrassend op 0-2.

Daarna ontspon zich in de stromende regen een intens en interessant gevecht. Twente moest , GA Eagles beet zich vast in het duel. De Deventenaren ‘parkeerden de bus’ natuurlijk wel een beetje. De druk van Twente werd daarbij groot, en GA Eagles bezweek te vroeg. Een eigen doelpunt van Kramer, een kwartier voor tijd, gooide het duel weer helemaal open.

Twente drukte zwaar door en het doel van Noppert werd een schiettent. De 2-2 kon niet uitblijven en kwam er via invaller Joshua Brenet, die de bal van afstand over Noppert lepelde.

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-2 (0-1). 45+1. Isac Lidberg 0-1, 48. Inigo Cordoba 0-2, 73. Joris Kramer 1-2 (eigen doelpunt), 88. Joshua Brenet 2-2. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Limnios, Pleguezeulo, Van Wolfswinkel (Twente), Brouwers, Kuipers, Oratmangoen (GA Eagles). Toeschouwers: 26.100.

GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Deijl (78. Lucassen), Brouwers, Oratmangoen; Cordoba (83. Heil), Lidberg (90+4. Idzes)

