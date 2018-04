GA Eagles plukt gewilde Van der Venne weg bij FC Oss

De 25-jarige middenvelder komt over van FC Oss, waar Van der Venne een vaste waarde en een van de uitblinkers is bij de Brabantse middenmoter. Zijn dertien doelpunten en acht assists - waaronder in februari eentje in de Adelaarshorst - bleven niet onopgemerkt. Van der Venne was de laatste maanden nadrukkelijk in beeld bij meerdere clubs in de Jupiler League, maar het was GA Eagles dat het meest slagvaardig was. ,,Ik voel me klaar voor een volgende stap'', aldus Van der Venne op de clubwebsite. ,,GA Eagles was meteen concreet. Dan ga je je verdiepen, kijk je iets verder dan de eerste indrukken die je al had van de club, zoals het mooie en volle stadion, waar ik in februari nog speelde met Oss.”