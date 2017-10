GA Eagles-preses pookt vuurtje rond beloftenteams weer op

De discussie over de beloftenteams in de Jupiler League laaide dinsdag op sociale media weer flink op. In de aanloop naar het duel van zijn club Go Ahead Eagles tegen Jong Ajax was het voorzitter Edwin Lugt die met een cynische ondertoon zijn onvrede de wereld inslingerde.

‘Vrijdag het eerste hoogtepunt van het seizoen. Jong Ajax komt op bezoek. We kijken er naar uit. #STOPDEBELOFTEN.’ Het cynisme druipt van de woorden van Lugt, een fel tegenstander van de beloftenteams. ,,Een mislukt experiment’’, stelt de preses van GA Eagles, die vanaf het eerste uur in 2013 tegen de komst van de beloftenformaties is. ,,Mensen verwijten mij dat ik na de degradatie van GA Eagles nu weer van me laat horen, maar dat is ten onrechte. Ook in de eredivisie heb ik me altijd verzet.’’

Tegenstander

GA Eagles was vier jaar geleden een van de weinige clubs die zich hardop verzette tegen de toetreding van de zogeheten ‘Jong-teams’ van betaaldvoetbalorganisaties tot de voetbalpiramide. Op dit moment zijn er met Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht vier in de Jupiler League actief. De onzekerheid over de sterkte en de aanwezigheid van eerste elftalspelers bij de beloftenteams werkt competitievervalsing in de weg, meent Lugt. ,,Er zijn inmiddels aanzienlijk meer clubs die tegen de Jong-teams zijn’’, weet Lugt.

Amateurs

Hij doelt niet alleen op de eerste divisie. Ook in de top van het amateurvoetbal, waar meerdere beloftenteams actief zijn, roerden de clubs zich. Sommigen dreigden afgelopen zomer vanwege de weerzin zelfs hun vijfde elftal te sturen toen voetbalbond KNVB plannen op tafel bracht waarin er volgend jaar acht extra beloftenteams zouden instromen. Die schetsen zijn teruggestuurd naar de tekentafel en voorlopig met twee jaar uitgesteld door de KNVB. De amateurs vinden het grote aantal beloftenteams onacceptabel en wijzen naar Jong AZ dat vorig seizoen kampioen werd in de tweede divisie met 19 punten voorsprong. Ook de troosteloze ambiance waarin de reserves van de profclubs hun thuisduels afwerken en het gebrek aan inkomsten bij thuisduels tegen Jong-teams is de amateurclubs een doorn in het oog.