GA Eagles prutst ook in 2018 vrolijk verder en krijgt slecht rapport

Het was misschien ook wel tegen beter weten in. Een gerenoveerd Go Ahead Eagles droomde drie weken lang van een tweede leven en een pikstart bij de herstart van de Jupiler League. Het Deventer elftal vond zich in Nijmegen echter al na de eerste balomwentelingen terug in de touwen. Vier aanwinsten, nieuw elan, maar oude sores. Het was de pijnlijke constatering na de opening van de tweede seizoensakte, waarin NEC met 5-1 veel te sterk bleek. De voetballende wanorde is - ondanks de in de winterstop gestutte defensie – nog even groot als voor het kerstreces. Maar de problemen zitten veel dieper in de doodzieke ploeg waar het vertrouwen ontbreekt, de aanvallende onmacht van het elftal spat en spelers simpelweg niet goed genoeg zijn voor een plek in de bovenste regionen van de eerste divisie.

Boek dicht

Wie Go Ahead weer zag schutteren weet dat je er niet aan moet denken dat deze ploeg de play-offs haalt of – erger nog - zelfs de eredivisie in gaat. Directeur Hans de Vroome realiseert het zich terdege en ziet de sportieve rampspoed met lede ogen aan. Natuurlijk zal niemand in de Deventer bestuurstoren hardop zeggen dat het boek sportief dicht kan. Maar pas vier keer wist Go Ahead dit seizoen te winnen, de laatste zege dateert van 77 dagen terug en de tiende plaats is al drie overwinningen weg. Veel energie en geld zal er door De Vroome en zijn pluchegenoten dan ook niet meer gespendeerd worden aan de huidige voetbaljaargang. Niet voor niets is de grote schoonmaak ingezet en mag sinds vrijdag ook Kosovaars international Lum Rexhepi zijn heil elders zoeken. Hij volgt het spoor van de grootverdieners Leon de Kogel, Shadrach Eghan en Tim Hölscher en de inmiddels afgedankte Sander Thomas. De hiaten die vorig jaar bij de samenstelling van de selectie zijn ontstaan worden nu gerepareerd met relatief goedkope huurlingen. Zij moeten de schade zo beperkt mogelijk zien te houden in de Adelaarshorst, terwijl op de achtergrond al over de rokende puinhopen heen wordt gekeken naar volgend seizoen.

Onrust

Trainer Jan van Staa had van zijn elftal een opgefrist geheel gemaakt, maar de vier winterse huurlingen - Mauro Savestano (Ajax), Levi Opdam (AZ), Robin Buwalda (NEC) en Aaron Nemane (Manchester City) - konden de problemen in hun eerste optreden niet maskeren. Verliezen van de koploper is geen schande, zeker niet. NEC heeft een spelersbegroting die twee keer zo hoog ligt als in Deventer, maar het prutswerk van GA Eagles was – na een aardige openingsfase - wél laakbaar. Het middenrif werd omver gelopen en de verdedigers leverden massaal broddelwerk af. De falende backs Opdam en Savastano waren een bron van onrust. Automatismen en communicatie ontbraken; middenvelders Joey Suk en Brem Soumaoro lieten hun tegenstanders simpel weglopen uit de rug.

Na de pauze lag Go Ahead na drie minuten definitief op de rug. Langli liet Savastano weer eens staan, waarna Opdam aan de andere kant ook al stond te slapen en Schuurman vrij liet scoren: 3-1. Daarna gingen de sluizen pas echt open en maakte Go Ahead er massaal een potje van. ,,Niemand wilde bal hebben, er werd niet meer meeverdedigd… Ik was blij dat NEC niet meer voluit ging na die 5-1 anders was het allemaal nog wel erger geworden’’, meende aanvoerder Xandro Schenk.

Rapport

En dus telt het wedstrijdrapport louter onvoldoendes, al zal niemand daar echt wakker van liggen in het Deventer kampt. Van het ondermaatse en zielloze spel van Go Ahead echter des te meer.

Cijfers GA Eagles:

Stevens 5

Opdam 4

Buwalda 4,5

Schenk 4,5

Savastano 4

Suk 5

Soumaoro 4 (64. Overgoor -)

Beltrame 4,5