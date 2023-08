GA Eagles reageert op commotie onder supporters: ‘Hadden misverstanden kunnen voorkomen’

Go Ahead Eagles trekt het boetekleed aan als het gaat om de commotie die ontstond na de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op de website van de club gaat algemeen directeur Jan Willem van Dop in liefst 1700 woorden in op de kritiek van veel supporters.

De supportersvereniging stuurde een open brief naar algemeen directeur Jan Willem van Dop, met als titel ‘Stop de waanzin’. In lokale media verscheen een column, waarin een supporter in duidelijke bewoording liet merken hoe hij over de afgelopen voorbereidingsperiode dacht. En op social media was de kritiek ook al niet van de lucht.

Verkeerde keelgat

Die reacties kwamen op een voorbereiding waarin Go Ahead Eagles meerdere wedstrijden achter gesloten deuren speelde. De teller liep op naar zes, terwijl er slechts drie potjes toegankelijk waren voor publiek. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de achterban, ook omdat er bij SV Terwolde dit jaar geen wedstrijden werden gespeeld. Toch een jarenlange traditie.

Kritiek was er ook op de wijze van communiceren. Rond meerdere duels was er geen aankondiging, geen live verslag, kwam er alleen na afloop een bericht online.

Go Ahead Eagles gaat in een aanzienlijk bericht op haar site in op de commotie die de afgelopen dagen ontstond. Als het gaat om de communicatie rond de besloten wedstrijden, vertelt algemeen directeur Jan Willem van Dop dat het te maken heeft met afspraken die worden gemaakt rond het aanvragen van een vergunning.

Geen ruchtbaarheid

,,Eén van die afspraken is om voorafgaand en tijdens besloten oefenwedstrijden geen ruchtbaarheid aan deze duels te geven”, legt Van Dop uit. ,,Hierdoor hebben we voorafgaand en tijdens besloten oefenwedstrijden geen mededelingen over de locatie en het tijdstip van deze wedstrijden gedaan, maar kwamen we pas na het laatste fluitsignaal met berichtgeving.”

Go Ahead Eagles stelt wel dat deze manier van communiceren, pas na afloop van wedstrijden, voorafgaand aan de voorbereiding gedeeld had moeten worden. ,,Dat zou het voor onze supporters duidelijker hebben gemaakt”, meldt Van Dop. ,,We hadden misverstanden hierover kunnen voorkomen.”

We moeten de lokale autoritei­ten aan onze zijde hebben om publiek toe te slaan Jan Willem van Dop

De lat hoger

En al die besloten oefenwedstrijden dan? Dat gebeurde bij Go Ahead Eagles nog niet eerder. Van Dop somt daarvoor meerdere argumenten op.

,,We moeten de lokale autoriteiten aan onze zijde hebben om publiek toe te slaan. In de jaren dat we nog in de Keuken Kampioen Divisie actief waren, speelden we nog wel eens tegen amateurteams. Daardoor waren besloten wedstrijden niet of nauwelijks aan de orde. Nu we ons opmaken voor het derde jaar op rij in de eredivisie, leggen we de lat hoger door het liefst alleen tegen BVO’s te spelen. Met uitzondering van de bedankwedstrijd tegen SV Terwolde.”

Club Brugge

Als voorbeeld wordt de wedstrijd tegen Club Brugge genoemd, geregeld door een zogeheten match agent. De Belgen mochten de plek voor dat duel vaststellen en dat werd Sint-Michielsgestel. Van Dop: ,,De lokale autoriteiten bepaalden dat de wedstrijd een besloten karakter moet hebben. De keuze was aan ons. Of spelen tegen een goede tegenstander zonder publiek, of we speelden helemaal geen wedstrijd tegen een betaald voetbalclub. Dat zou niet in ons sportieve belang zijn.”

Opmerkelijk is wel dat Club Brugge in Smitshoek een oefenwedstrijd tegen Feyenoord speelde, waarbij volop publiek aanwezig was. ,,Dat verbaasde ons ook. Maar daaruit blijkt maar weer eens dat elke gemeente en politieregio er anders in staan”, zegt Van Dop.

Spiegel

De conclusie? Van Dop stelt dat er zaken waren die de club anders had moeten doen. ,,Binnen onze organisatie kijken we allemaal in de spiegel en constateren we dat er achteraf zaken zijn die we anders hadden moeten doen. Maar ook wij zijn allemaal mensen die soms verkeerde inschattingen maken. Al met al was het een voorbereiding zoals we die nog nooit eerder hebben meegemaakt en waar we lering uit willen trekken.”