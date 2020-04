GA Eagles richt blik op toekomst nu einde van voetbalseizoen daar is: ‘Het spel is op de wagen’

,,Het huidige seizoen is sportief gezien voorbij. Klaar’’, stelt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles in een reactie. Alle evenementen, waaronder grote sportwedstrijden, waren aanvankelijk tot 1 juni opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. ,,We hebben duidelijkheid nu. De laatste weken was er steeds die twijfel of er eventueel nog zonder fans gespeeld zou kunnen worden. Ik was daar geen voorstander van. Net zo min als de burgemeesters in Nederland. Ik geloof zelfs dat 99 procent van de mensen niet zit te wachten op het uitspelen van dit seizoen zonder publiek. Al begreep ik wel dat de KNVB de mogelijkheden onderzocht. Alle bedrijven in Nederland hebben het immers moeilijk. Betaald voetbal is een bedrijfstak, dat geldt dus ook voor ons. De KNVB vocht daarvoor.’’