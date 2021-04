GA Eagles - Roda JC doet weinig voetbalharten sneller kloppen

wedstrijdverslagOf de schrik van ‘Den Bosch’ nog in de benen zat of niet; Go Ahead Eagles wekte vrijdagavond tegen Roda JC nauwelijks de indruk dat het nog serieus geloofde in de tweede plaats en rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Roda JC kreeg in de Adelaarshorst zelfs de beste kansen. Met 0-0 schoten beide teams weinig op.

Bij Go Ahead Eagles kreeg Jacob Mulenga na twee wedstrijden als wisselspeler weer een kans in de punt van de aanval, ten koste van Sam Hendriks. De maandag aan zijn enkel geblesseerd geraakte Bradly van Hoeven werd op de flank vervangen door Erkan Eyibil, terug van interlandverplichtingen met Jong Turkije.

Bevreesd

Nummer acht Roda JC – sterk in 2021 en met Volendam verwikkeld in de strijd om plaats zeven in de Keuken Kampioen Divisie – domineerde de beginfase in Deventer met veel balbezit. Tot echte kansen leidde het niet. GA Eagles bemoeide zich in aanvallend opzicht amper met het spel in het eerste kwart; wellicht toch bevreesd voor een Limburgse tegenstoot.

Overijverig

Niet dat Roda nu zoveel gevaarlijker werd. De trainers van beide teams hadden elkaar duidelijk goed bestudeerd. Dylan Vente was de enige die dichtbij een doelpunt kwam; Jay Gorter pareerde het schot van de aanvaller op fraaie wijze. Bij GA Eagles kwam eigenlijk alleen Giannis Botos bovendrijven in de eerste helft. De Griek was overijverig en werkte zich een slag in de rondte, maar ook hij slaagde er niet in zich in kansrijke positie te manoeuvreren.

De aanvallende apathie was voor trainer Kees van Wonderen niet direct aanleiding om halverwege direct in te grijpen. Verdedigend stond het immers weer behoorlijk bij GA Eagles, in elk geval stukken beter dan vier dagen eerder in Den Bosch (3-3).

Kopbal over

Pas in het laatste deel van de wedstrijd leken de ploegen te beseffen dat een enkele treffer waarschijnlijk wel genoeg zou zijn voor de winst. Dus werd meer risico genomen, ook door GA Eagles. Botos en Luuk Brouwers waren er namens de thuisploeg nog het dichtst bij, al bleef het aantal vloeiende aanvallen spaarzaam. Mulenga kopte een bal over en Gorter was nog belangrijk door met de voet te redden op een inzet van Dylan Vente.

Met een punt mocht GA Eagles zich gelukkig prijzen, het was het maximaal haalbare. In de strijd om de tweede plaats zal het vermoedelijk te weinig zijn.

Go Ahead Eagles – Roda JC Kerkrade 0-0. Scheidsrechter: Nagtegaal. Gele kaart: Brouwers (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos (86. Hendriks); Rabillard (71. Berden), Mulenga, Eyibil (76. Abdat).

