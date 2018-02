GA Eagles rouwt om overlijden strijdbare Erik Stormink

Stormink was zijn hele leven een verbinder, laat GA Eagles weten op de clubwebsite. Vele vrienden en familieleden steunden hem dan ook actief in zijn strijd tegen ALS. Zo organiseerde zijn zoon Daan vorig jaar met mede-studenten van Hogeschool Saxion in Deventer een voetbaldag bij vv Gorssel: Voetballen ALS een prof. Van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ontving Stormink die dag de Zilveren Knoop als blijk van waardering voor de verbindende rol die hij heeft gespeeld in de samenleving van de gemeente Lochem.

Benefietwedstrijd

In 2016 was de Gorsselnaar tevens betrokken bij de oprichting van de ‘Eagles Against ALS’ met als motto: samen trappen we ALS de wereld uit! Zo was er op 4 september van dat jaar in de Adelaarshorst de benefietwedstrijd om geld op te halen in de strijd tegen de slopende ziekte. Oud-internationals als Paul Bosvelt, Pierre van Hooijdonk en Ruud van Nistelrooij deden mee aan het duel, dat ruim 65.000 euro opdracht voor de strijd tegen de ziekte ALS.