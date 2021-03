GA Eagles schiet zichzelf tegen FC Den Bosch verschrikkelijk in de voet

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles leek aan de vooravond van een loodzware reeks de druk op de top vier in de Keuken Kampioen Divisie maximaal op te voeren. Leek, want een comfortabele 2-0 voorsprong op bezoek bij nummer laatst Den Bosch werd in de tweede helft uit handen gegeven. Twee penalty’s tegen, een eigen doelpunt: met 3-3 mocht GA Eagles nog de handen dichtknijpen.

Luuk Brouwers keerde na zijn schorsing tegen Dordrecht terug op het middenveld bij GA Eagles. Jay Idzes verhuisde weer naar de bank. Erkan Eyibil ontbrak vanwege interlandverplichtingen met Jong Turkije in selectie van trainer Kees van Wonderen.

Den Bosch is ook onder Jack de Gier – afgelopen seizoen nog hoofdtrainer in Deventer – hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Er mocht van GA Eagles dus iets verwacht worden in de hoofdstad van Brabant, zeker in het vooruitzicht om dichter richting de tweede plaats op de ranglijst te kruipen. De ploeg stelde niet teleur.

Snelle openingsgoal

Al na zeven minuten lag de bal achter keeper Wouter van der Steen; een afvallende bal die door linksback Bas Kuipers heerlijk in de bovenhoek werd geknald: 0-1. Kuipers’ vierde treffer van het seizoen, en zijn tweede tegen Den Bosch. Hij scoorde ook in de heenwedstrijd afgelopen najaar.

Daarna werd Den Bosch wat brutaler en moest Jay Gorter redden op inzetten van Romano Postema en Jorn van Hedel. Het leek zowaar een echte wedstrijd te worden, maar het verschil in (aanvallende) kwaliteit gaf uiteindelijk de doorslag. De eerste de beste keer dat GA Eagles weer eens in de aanval ging, was het direct raak. Een slippertje van Kevin Felida, Den Bosch kreeg de bal niet weg en Giannis Botos vond het gaatje voor de 0-2.

En als GA Eagles eenmaal op voorsprong staat, dan weet je het meestal wel… de ploeg van Van Wonderen is dit seizoen immers schier onverslaanbaar in die positie. Zeker met wederom een uitmuntende Gorter op doel.

Krankzinnig

Dat het toch nog een krankzinnig laatste halfuur werd, mocht GA Eagles zich aanrekenen. Eerst was het Antoine Rabillard die liet zich foppen in duel met Kevin Felida, wat Den Bosch een penalty en de 1-2 van Jizz Hornkamp opleverde.

De ploeg van Van Wonderen moest – noodgedwongen – op zoek naar de 1-3 en had daar via een reeks hoekschoppen ook kans op. Sam Beukema was met kopballen dichtbij. De goal viel, knullig, aan de andere kant. Postema zag zijn inzet via de paal en Jeroen Veldmate in het doel belanden: 2-2. Daarna werd het zelfs nog erger door een tweede benutte penalty van Hornkamp, na een overtreding van Veldmate op Ringo Meerveld.

Punten door het putje

In de extra tijd kreeg GA Eagles door een eigen goal van Van Hedel toch nog een puntje terug. Maar het gevoel zal overheersen dat er twee punten door het putje waren gespoeld, waardoor het gat met nummers drie en vier NAC en Almere City nu vier is.

FC Den Bosch – Go Ahead Eagles 3-3 (0-2). 7. Bas Kuipers 0-1, 30. Giannis Botos 0-2, 62. Jizz Hornkamp 1-2 (strafschop), 83. Jeroen Veldmate 2-2 (ed), 89. Jizz Hornkamp 3-2 (strafschop), 90+3. Jorn van Hedel 3-3 (ed). Scheidsrechter: Blank. Gele kaart: Felida, Deijl (Den Bosch), Veldmate (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos (70. Idzes); Rabillard (80. Berden), Hendriks (70. Mulenga), Van Hoeven (53. Eersteling).

