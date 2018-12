GA Eagles scoorde nog nooit op bezoek bij beloften PSV

Nou heeft GA Eagles natuurlijk ook geen bijster lange geschiedenis met Jong PSV. De Eindhovenaren maakten in 2013 zijn entree in de eerste divisie, maar die eerste jaren verbleef Go Ahead nog in de eredivisie.

Na de degradatie in 2015 was Jong PSV de allereerste tegenstander voor GA Eagles. De openingswedstrijd in de eerste divisie werd onder trainer Dennis Demmers na een treffer van de Belg Olivier Rommens met 1-0 verloren in het Philips Stadion. Afgelopen seizoen beleefde GA Eagles in het grote stadion een van de grootste dieptepunten met een 6-0 nederlaag.