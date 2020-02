GA Eagles scoort altijd en overal tegen Jong Ajax

Het is een fijne statistiek voor GA Eagles in de aanloop naar het treffen van vanavond op sportpark De Toekomst in Amsterdam (aftrap 20.00 uur). In Deventer worden de Jong-teams hardvochtig vervloekt, sportief heeft GA Eagles een aardige staat van dienst tegen Jong Ajax. Van de zeven voorgaande duels won GA Eagles er liefst vier; slechts één keer was er verlies. Dat was vorig seizoen toen de ploeg naast de Amsterdam Arena kansloos werd weggespeeld door talenten als Ryan Gravenberch, Noa Lang, Lassina Traoré en Vaclav Cerny (5-2).

Opvallend: GA Eagles scoorde in alle uitwedstrijden die het speelde tegen Jong Ajax twee keer.