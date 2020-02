GA Eagles slaat pas na de rust toe tegen pover NEC

Met Sam Beukema terug in de basis – voor de eerste keer sinds zijn knieoperatie in januari – startte Go Ahead Eagles aan de missie tegen NEC. Dat ging ten koste van Donny van Iperen, die weer genoegen moest nemen met een plek op de bank. Martijn Berden keerde terug in de basiself op linksbuiten. Uit bij MVV had Adrian Edqvist die positie zondag ingevuld. Verder geen verrassingen in de opstelling van Go Ahead Eagles. Tegenstander NEC moest het stellen zonder de geblesseerde aanvaller Anthony Musaba. Jonathan Okita speelde op zijn plek.

Aanvallende intenties

De aanvallende intenties van Go Ahead Eagles kwamen meteen bovendrijven. Na een aantal teleurstellende resultaten in de laatste weken, wilde de ploeg van trainer Jack de Gier niet nog verder achterop raken bij de bovenste teams in de Keuken Kampioen Divisie. En minstens zo belangrijk: achtervolgende ploegen zoals NEC niet dichterbij laten komen.

Trekkebenen

Veel afdwingen voor het Nijmeegse doel gebeurde dan ook weer niet. Antoine Rabillard werkte de bal met de knie over na een voorzet van Jaroslav Navrátil. Dat was het wel zo’n beetje in het eerste halfuur. Maël Corboz maakte de dertig minuten niet eens vol. De middenvelder van Go Ahead Eagles leek al wat te trekkebenen en werd vervangen door Alexander Bannink.

Pas na veertig minuten viel het eerste schot tussen de palen te noteren, en dat kwam ook nog eens van NEC. Hobie Verhulst ving de bal na de schotpoging van Okita. Verder gebeurde er hoegenaamd niets in de eerste helft in de Adelaarshorst.

Clubtopscorer

Hoe anders was dat na rust. Binnen vijf minuten had Go Ahead Eagles toch de voorsprong te pakken. NEC-doelman Mattijs Branderhorst pareerde in eerste instantie op een schot van Soufyan Ahannach. Hij had de bal niet klemvast, en Antoine Rabillard was er meteen bij om van dichtbij de 1-0 binnen te prikken. Het zevende competitiedoelpunt promoveerde de Fransman meteen tot clubtopscorer van Go Ahead Eagles. Elmo Lieftink voerde tot vrijdagavond met zes treffers die lijst aan.

Geen buitenspel

Rabillard kreeg niet lang daarna weer een enorme kans, maar deze keer joeg hij de bal van dichtbij hoog over. Dat maakte de aanvaller goed door de 2-0 op een presenteerblaadje te bieden aan Ahannach. Bij NEC dacht iedereen aan buitenspel – de vlag van de grensrechter ging ook omhoog – maar scheidsrechter Mulder liet doorspelen. Rabillard pikte de bal snel weer op en Ahannach profiteerde van de ‘Babylonische spraakverwarring in de Nijmeegse defensie met zijn eerste treffer in Deventer dienst.

Open huis

Daarna was het open huis achterin bij NEC, dat van geluk mocht spreken dat Rabillard niet altijd even scherp was voor de goal. Een hattrick voor de Fransman had er zeker ingezeten als hij iets meer de rust had bewaard. Van NEC had Go Ahead Eagles verder niet veel te vrezen, leek het. De ploeg was geen schim van de formatie die eind september in de Goffert van 1-3 wist terug te komen tot 3-3. Afgezien van een bal die via Elso Brito na een voorzet tegen de lat waaide, speelden de Nijmegenaren niets klaar. Dat het in de 84ste minuut nog spannend werd door de 2-1 van Zian Flemming, hij tikte van dichtbij binnen, mocht de thuisploeg zich dan ook behoorlijk aanrekenen. Billenknijpen in de slotfase was gezien het wedstrijdbeeld helemaal niet nodig geweest.

Bij Go Ahead Eagles maakt Henri Anier een kwartier voor tijd zijn thuisdebuut. De Estse spits – die uit bij MVV ook al minuten maakte – loste Rabillard af voor het slotakkoord. Captain Jeroen Veldmate viel tien minuten voor tijd geblesseerd uit en werd vervangen door Joran Swart.

Dankzij de winst schudt Go Ahead Eagles - in elk geval voorlopig - NEC als achtervolger van zich af. Het gat met de Nijmegenaren is gegroeid tot zes punten. De andere achtervolgers NAC Breda en Excelsior wisten hun wedstrijd wel te winnen. Go Ahead Eagles staat op de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles – NEC 2-1 (0-0). 50. Antoine Rabillard 1-0, 61. Soufyan Ahannach 2-0, 84. Zian Flemming 2-1. Scheidsrechter: Mulder. Gele kaart: Lieftink, Navrátil (GA Eagles), Flemming (NEC). Toeschouwers: 8.162.