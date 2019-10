GA Eagles sleept met tien man punt uit vuur in Almere

Het betekende voor GA Eagles het vierde gelijkspel op een rij en het vijfde in zes wedstrijden.

GA Eagles en Almere City FC in de eerste helft een wedstrijd zonder al te veel grote kansen. Het was Almere dat het dichtst bij een treffer was toen na dik twintig minuten aanvaller Torino Hunte tot twee keer toe GA Eagles-doelman Hobie Verhulst op de proef stelde. Bij de eerste poging redde Verhulst, daarna was het de deklat die de Eagles-keeper overeind hield.

In de daaropvolgende uitval werd juist de Deventer ploeg gevaarlijk toen Martijn Berden aan de linkerkant ontsnapte en de bal laag voor wilde geven. De instormende Jaron Navratil stortte rond de strafschopstip ter aarde, heftig gebarend dat hij naar de grond werd getrokken. Scheidsrechter Bos wuifde het weg.

In de tweede helft gooiden beide ploegen de schroom van zich af en kwamen tot veel aanvallender voetbal. Met kansen over en weer, vooral van Deventer kant waar linksbuiten Martijn Berden voor veel gevaar zorgde.

Tot Corboz voor de tweede keer in de fout ging, een overtreding maakte en zijn tweede gele kaart kreeg. GA Eagles moest met tien man verder en daar profiteerde Almere dankbaar van. Al was daar een cadeautje van Sam Beukema voor nodig, die tot dat moment nog een puike wedstrijd speelde. De centrale verdediger gleed uit en zag Venema er met de bal vandoor gaan richting Verhulst. De spits van Almere was niet zelfzuchtig en bracht de meegerende Shayon Harrison in stelling. De van Tottenham Hotspur overgekomen aanvaller schoof de bal in het lege doel: 1-0.

En dat leek lange tijd het vonnis voor GA Eagles te zijn, verliezen in Almere, maar Richard van der Venne dacht daar anders over. De middenvelder van GA Eagles tekende met een lepe vrije trap voor de gelijkmaker, al was daar wel het nodige geluk voor nodig. De geplaatste bal werd door vriend en vijand gemist voor het doel van Almere en stuiterde zo in de verre hoek: 1-1.

Hoewel het voor de Deventenaren de vierde remise op rij opleverde, werd dit punt wel gekoesterd door de formatie van trainer Jack de Gier.

Almere City FC – GA Eagles 1-1 (0-0). 67. Harrison 1-0. 79. Van der Venne 1-1.

Scheidsrechter: Bos. Gele kaart: Loen, Harrison (Almere), Lieftink, Rabillard, De Gier (GA Eagles)

Toeschouwers: 2264.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Abdat; Corboz, Lieftink, Van der Venne; Navrátil, Ngombo (67. Rabillard), Berden.