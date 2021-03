GA Eagles slikt weer eens goal, maar maakt er zelf heel wat meer tegen Dordt

wedstrijdverslagZelden zal Go Ahead Eagles zo’n ontspannen avondje hebben beleefd als vrijdag tegen FC Dordrecht. De aftrap van de vierde periode werd een walk in the park voor de eerstedivisionist uit Deventer, die aardig op schot was tegen de zwakke broeder. Enig smetje: na anderhalve maand incasseerde Jay Gorter weer eens een treffer: 5-1.

Luuk Brouwers was geschorst voor het treffen met de laagvlieger uit Dordrecht en werd op het middenveld vervangen door Jay Idzes. In de spits kreeg Sam Hendriks weer eens de voorkeur boven Jacob Mulenga – voor het eerst sinds de uitbeurt in Eindhoven op 5 februari. Erkan Eyibil keerde na een blessure terug in de wedstrijdselectie van trainer Kees van Wonderen, die net als Sam Beukema (Beste speler derde periode) voorafgaand aan het duel een Bronzen Schild in ontvangst mocht nemen.

Vroege voorsprong

Eenmaal de bal rolde, was er eigenlijk geen moment sprake van een wedstrijd in de Adelaarshorst. Daarvoor was het krachtsverschil tussen de nummer vijf en de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie veel te groot. GA Eagles zat al na negen minuten in een zetel toen Jeroen Veldmate vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Ugur op Giannis Botos: 1-0.

Daar kwamen voor de thuisploeg in de eerste kwartier nog doelpunten bij van Hendriks en Bradly van Hoeven. Botos was beide keren de aangever, en vooral de 2-0 van Hendriks was van bijzonder fraaie makelij. Botos tikte een balletje van Idzes direct door op Hendriks en ook de spits hoefde maar een keer te raken om doelman Van Herk te passeren.

Botos ongrijpbaar

Dordrecht stelde er vrijwel niets tegenover. Vooral Botos was ongrijpbaar voor de verdedigers van de ‘Schapenkoppen’. Al was de Griek zowaar niet direct betrokken bij de 4-0 van GA Eagles, waar Bas Kuipers de assist verzorgde bij de tweede goal van Hendriks, een kopbal.

Gorter geklopt

Een monsterscore lag in het verschiet, en juist daarom was het zo verrassend dat uitgerekend in deze wedstrijd Jay Gorter weer eens een bal uit zijn doel moest halen. Kevin Jansen werd de eerste die er sinds 2 februari in slaagde om de keeper van GA Eagles te passeren. Het was allemaal voor de statistieken, want een paar minuten later tilde GA Eagles via invaller Martijn Berden de marge alweer naar vier.

Meer goals hadden gekund, als GA Eagles voorin nog net iets scherper was geweest. Van Hoeven bijvoorbeeld had zijn tweede van de avond kunnen (en moeten) maken op aangeven van Kuipers. Voor het resultaat deerde het allemaal niet; GA Eagles deed wat het moest doen en speelde de wedstrijd rustig uit.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht 5-1 (3-0). 9. Jeroen Veldmate 1-0 (strafschop), 31. Sam Hendriks 2-0, 44. Bradly van Hoeven 3-0, 60. Hendriks 4-0, 67. Kevin Jansen 4-1, 70. Martijn Berden 5-1. Scheidsrechter: Ruperti. Gele kaart: Jansen, Aktas (FC Dordrecht).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers (76. Bakker); Lucassen, Idzes (83. Eddahchouri), Botos (64. Eyibil); Rabillard (64. Berden), Hendriks (76. Mulenga), Van Hoeven.

