GA Eagles sluit financiële jaar af met zwarte cijfers: winst van 350.000 euro

KNVB-Beker GA Eagles laat weinig heel van NAC Breda op bizarre bekeravond

26 oktober Op een even wonderlijk als bizar bekeravondje schoot Go Ahead Eagles heerlijk uit de voetbalslof tegen een onthutsend zwak NAC Breda. Het aangeschoten wild uit Breda bood de Deventenaren maandag met name in de eerste helft alle ruimte op zoek te gaan naar een historische zege. Dat die er niet kwam ach, dat mocht de pret slechts een beetje drukken. Want wie met 6-0 wint, die heeft meer dan genoeg reden tot glimlachen.