GA Eagles sluit trainingskamp af met even knappe als fraaie zege

Go Ahead Eagles heeft het trainingskamp in Turkije afgesloten met een fraaie overwinning. Het sterke Kayserispor kreeg amper voet aan de grond tegen de stabiele en strak georganiseerde formatie van trainer John Stegeman. De 2-0 zege was dik verdiend.

Go Ahead speelde een uitstekende eerste helft tegen het op papier weliswaar sterke, maar op het veld verre van imponerende Kayserispor. De Turkse ploeg kan bogen over een contingent meer dan aardige voetballers, met onder meer de ‘Nederlander’s Tjaronn Chery (ex-ADO Den Haag), Bilal Basacikoglu (ex-Feyenoord) en uiteraard oud-Eagle Deniz Turuç. De aanvallende middenvelder vertrok in 2015 uit Deventer, nadat hij drie jaar speelde voor Go Ahead. In Turkije ontpopte de 25-jarige Turuç zich tot spelmaker van Kayserispor en debuteerde in 2017 in de nationale ploeg van Turkije tegen Moldavië. Elk seizoen opnieuw wordt Turuç gelinkt aan de Turkse grootmachten als Galatasaray, Besiktas en Fenerbaçe, maar tot een transfer kwam het nog niet. Tot verdriet van Go Ahead, dat nog een flink bedrag tegemoet vanwege het vastgelegde doorverkoopercentage van 15 procent. Het is nog maar afwachten of Go Ahead dat extra zakcentje snel ontvangt. Bij de nummer dertien van Turkije maakte Turuç zondagavond een fletse indruk en haalde zelfs het rustsignaal niet. Een ongelukkige botsing maakte een einde aan de wedstrijd voor Turuç, die hinkend met een enkelblessure het veld verliet.

Uitstekend

Daarvoor had de oud-Eagle – na een innige begroeting met Eagles-teammanager Alfred Knippenberg – de Deventenaren een prima duel op de mat zien leggen. Nadat Kayserispor via Turan het eerste schot op doel had gelost, keeper Hobie Verhulst redde met de nodige moeite, was het Go Ahead dat de wedstrijd in handen nam. Rustig aan de bal, opbouw van achteruit, Istvan Bakx slim tussen de linies en flankaanvallers Pieter Langedijk en Jaroslav Navratil als razendsnelle wapens. Langedijk kreeg de eerste grote kans na een uitstekende steekpass van Bakx, maar schoot voorlangs. Langedijk kreeg zijn kans van trainer John Stegeman door het wegvallen van de zieke Jeff Stans.

Daarna was het Navratil die werd weggestoken door de prima spelende Bakx, maar de Turkse goalie bleef de zaak meester oog-in-oog met de Tsjech. Het was uistel van executie voor de Turken, want na 23 minuten was het Thomas Verheydt die de 1-0 binnenliep na een keurige voorzet van Langedijk. GA Eagles bleef de bovenliggende partij, al raakte Umut Bulut – oud-international van Turkije – de paal naast Verhulst. De 1-0 bij rust was verdiend.

Tweede helft

In de tweede helft kreeg Bruno Andrade zijn kans als linksbuiten bij Go Ahead dat al snel dé kans kreeg op 2-0. Een fout van keeper Lung werd niet afgestraft door Navratil, die zijn inzet op de doellijn zag worden gekeerd. Even later was het Verheydt die een aardige mogelijkheid over het doel werkte. En Kayserispor? Dat probeerde het wel maar wist amper een gaatje te vinden in de hechte organisatie van Go Ahead waar het centrum Gino Bosz en Jeroen Veldmate als vanouds heersten.

Twintig minuten voor tijd werd het Titanic Sportcentrum opgeschrikt door de ongelukkig botsing tussen keeper Yildirim en Navratil. Naar verluidt slikte Yildirim zijn tong in en zat de kin op slot. Met de ambulance op het veld en alle teamartsen bij de goalie, kwam Yildirim weer bij kennis. Met een hersenschudding werd hij naar het ziekenhuis vervoerd voor een scan. Kayserispor wilde de wedstrijd ondanks de fysieke malheur vervolgen en kreeg tin minuten voor tijd een prima kans. Bernard Mensah vond de prima ingrijpende Verhulst op zijn pad. Even later was het duel echter beslist. Een even snelle als slimme vrije trap van Bakx werd keurig afgemaakt door Paco van Moorsel: 2-0. En eindigde GA Eagles - waar de 16-jarige Olaf Kok nog inviel, waar het 2018 mee eindigde: winnen. En het optreden tegen Kayserispor belooft veel voor de rest van het seizoen.

Go Ahead Eagles – Kayserispor 2-0 (1-0). 23. Thomas Verheydt 1-0, 83. Paco van Moorsel 2-0.