GA Eagles sluit treurig seizoen in stijl af met zesde nederlaag op rij

Hondstrouw

Het zou zo fijn zijn voor de hondstrouwe aanhang als ze daar ook eens iets voor terug zouden krijgen, want er viel amper wat te juichen dit seizoen. Go Ahead verloor de helft van de 38 wedstrijden en noteerde slechts 9 overwinningen. Met 37 punten behaalt de Deventer ploeg nog niet eens een moyenne van één punt per duel. Nog een pijnlijk feitje: FC Den Bosch behaalde tegen Go Ahead de eerste uitzege sinds november.

Langedijk

Toch was het Go Ahead dat aanvankelijk het betere van het spel had zaterdagavond. Pieter Langedijk kreeg een uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te zetten na ruim een kwartier. Maar de rechtsbuiten slaagde er niet in om op aangeven van Bruno Andrade de bal schuin voor het lege doel binnen te schieten. Twintig minuten later kreeg Langedijk nog een herkansing. FC Den Bosch-doelman Nick Leijten stond ver voor zijn doel, maar Langedijk slaagde er niet in de bal over de keeper heen te stiften.