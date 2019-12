GA Eagles snakt na al die gelijke spelen naar zege; ongewijzigd tegen Jong PSV

GA Eagles snakt naar een overwinning. De negen gelijke spelen helpen De Gier niet verder op de competitieladder en om de aansluiting bij De Graafschap niet te verliezen, zijn de laatste drie duels voor de winterstop cruciaal. ,,We moeten nu wedstrijden gaan winnen, maar we kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Te beginnen met Jong PSV’’, gooide De Gier na de donderdagtraining maar eens een clicheetje het zwerk in. ,,Negen punten nog? Ja, dat zou mooi zijn en dan zouden we lekker bij de kerstboom zitten.’’

Tegen Jong PSV wil De Gier een gretig en messcherp GA Eagles aan de aftrap. Waar de Deventenaren op vreemde bodem opvallend strek voor de dag komen, heerst er in de eigen Adelaarshorst al weken angst voor een nieuwe miskleun. De laatste drie thuisduels tegen Roda JC, FC Dordrecht en FC Den Bosch waren vooral voor de rust niet om aan te zien. ,,We willen het publiek achter ons krijgen door opportunistisch te beginnen’’, aldus De Gier. ,,De laatste thuiswedstrijden waren met name voor rust niet goed. Zo’n saaie avond willen wij ook niet, maar tegen Roda JC slaagden wij er niet in om gemakkelijk vooruit te voetballen. Met steeds dat balletje breed haakt het publiek na een half uur af.’’

Onderschatting op de loer

Jong PSV deed de laatste seizoenen mee om de bovenste plekken in de eerste divisie, maar is nu een laagvlieger. Van onderschatting is echter geen sprake, benadrukt De Gier. Hij kent zijn klassiekers en weet heel goed dat Go Ahead Eagles de laatste jaren de handen meer dan vol had aan de Eindhovense beloftenploeg. Pas afgelopen april werd er voor de eerste keer een Deventer overwinning in de geschiedenisboeken genoteerd.

,,We weten hoe Jong PSV speelt en we gaan ook thuis onze ruimte krijgen’’, verwacht De Gier. ,,Ze zetten altijd hoog druk op onze verdediging en daar moeten wij onderuit voetballen. We hebben een goede wedstrijd tegen De Graafschap achter de rug. Vooral over de teamorganisatie was ik heel tevreden. Die lijn moeten we nu thuis doortrekken.’’