GA Eagles speelde nog nooit een bekerduel met NAC in eigen stadion

HistorieGo Ahead Eagles en NAC staan maandagavond voor de vierde keer in de geschiedenis tegenover elkaar in het bekertoernooi. Toch was de Adelaarshorst nog geen enkele keer het strijdtoneel.

Drie van de vier duels werden gespeeld in Breda, eentje op neutraal terrein in de Utrechtse Galgenwaard. Dat treffen in de halve finale van 1965 werd met 2-1 een prooi voor Go-Ahead van trainer František Fadrhonc, na treffers van Chris Lefering en Gerrit Niehaus. De finale ging uiteindelijk verloren tegen Feyenoord (1-0).

In de jaren zeventig ging GA Eagles in Breda twee keer onderuit: met 4-2 in 1973 (doelpunten Jan Groenendijk en Gerrie de Winkel) en met 2-1 in 1978 (treffer Jan van der Veen).

In 2010 kreeg eerstedivisionist GA Eagles eindelijk de revanche op NAC dat als eredivisieclub in eigen huis met 1-2 verloor. De twee doelpunten van Donny de Groot in zijn eerste wedstrijd voor GA Eagles zijn memorabel.

Ongenaakbaar

De totaalbalans als het om wedstrijden in de Adelaarshorst gaat, slaat volledig in Deventer voordeel uit sinds de invoering van het betaalde voetbal. Liefst 21 van de 32 wedstrijden werden een prooi voor GA Eagles. NAC wist alleen in 1970, 1990 en 1999 te winnen in Deventer. Deze eeuw troffen beide clubs elkaar slechts drie keer in Deventer: het leverde louter zeges op voor GA Eagles.