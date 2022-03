GA Eagles speelt oefenwedstrijd tegen RKC

Go Ahead Eagles O21 geeft geslaagd promotie­sei­zoen extra glans met titel

Het doel was met promotie al bereikt, maar de beloften van Go Ahead Eagles gaven het seizoen met de titel in de derde divisie A extra glans. De leeftijdsgenoten van Alexandria ‘66 werden zaterdag in Twello op de laatste speeldag met 5-1 aan de kant gezet.

27 februari