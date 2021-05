GA Eagles-speler Brouwers niet okselfris, maar onduidelijkheid over blessure blijft

Het is nog onzeker of Luuk Brouwers komende woensdag in actie kan komen voor Go Ahead Eagles in het slotduel van het reguliere seizoen. De 23-jarige middenvelder viel vrijdagavond uit in de wedstrijd tegen NEC (2-1 winst) met een blessure in de okselstreek.

Brouwers is zaterdag voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan waar een echo is gemaakt van de schouder en de oksel. Daarop bleek wel iets te zien, maar verder onderzoek is komende maandag noodzakelijk om te bepalen wat het behandelplan moet worden. Ook is dan pas helder of Brouwers woensdag kan spelen tegen Excelsior en de wellicht nog komende duels in de play-offs.

Twijfel

Daarmee blijft de twijfel bij Brouwers die vrijdagavond in zak en as zat na het treffen met NEC. Na een klein uurtje spelen ging het mis voor de Brabander en moest hij met een ‘kwetsuur in de aanhechting van de oksel’ het veld verlaten. ,,Ik heb veel pijn en het ziet er niet goed uit’’, vertelde Brouwers in de eerste emotie.

Logisch ook. GA Eagles voerde met de winst op NEC de druk op De Graafschap verder op en is op de slotdag kandidaat om tweede te worden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee is rechtstreekse promotie naar de eredivisie een feit. ,,De mooiste wedstrijden van het seizoen komen eraan, dat schoot wel even door mijn hoofd.’’

De vorig jaar van FC Den Bosch overgekomen middenvelder is – zeker na het wegvallen van captain Jeroen Veldmate - de veldkapitein van GA Eagles en een cruciale schakel in het spel van de Deventer formatie. Ook is Brouwers genomineerd tot beste voetballer van de vierde periode in de eerste divisie.