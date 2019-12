GA Eagles-speler Gino Bosz in beeld bij Zuid-Spaanse club

Bosz kreeg van GA Eagles toestemming om af te reizen naar Atlético Sanluqueño CF in Zuid-Spanje. De club is afkomstig uit Sanlucár de Barrameda - een stad aan de Middellandse Zee, ten zuiden van Sevilla – en actief op het derde Spaanse niveau. Bosz keerde donderdag terug op het trainingsveld in Deventer en is in afwachting van een mogelijke aanbieding van de Andalusische club. GA Eagles staat wel open voor een vertrek van de voetballende stylist, die in de Adelaarshorst nog een contract heeft tot de zomer van 2021.