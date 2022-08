GA Eagles speurt nog naar een back en een aanvaller

Met het einde van de transferperiode in zicht, houdt Go Ahead Eagles de ogen en oren wijd open. De Deventer eredivisionist zou nog een vleugelverdediger en een aanvaller aan de selectie toe willen voegen.

,,Maar een mogelijk nieuwe speler moet wel concreet beter zijn dan wat we nu hebben”, zegt trainer René Hake. ,,Anders vertrouwen we op wat we hebben en focussen op degenen die terugkomen van blessures. Die blessures dwingen wel tot nadenken. Zo is het voorin nu met veel jongens op en af.”

Eigen talent

,,Voor de backpositie heb ik er ook nog graag een speler bij. Jamal Amofa kan daar prima spelen, maar is vooral een centrale verdediger. We hebben de pas 18-jarige Pim Saathof er ook nog achter, al is dat misschien nog te vroeg. Maar als we niks tegenkomen dat echt iets toevoegt, moeten we altijd naar eigen talent kijken.”

Op welke termijn de geblesseerden Gerrit Nauber, Martijn Berden, Willum Willumsson en Finn Stokkers terugkeren, durft Hake niet te zeggen. ,,Het is moeilijk in te schatten. Als ik zeg ‘volgende week’ en het is niet zo, sta ik voor paal. Neem Gerrit Nauber. Hij zat tegen PSV op de bank, maar kreeg een terugslag. Het is al met al moeilijk te voorspellen.”