GA Eagles-spits Hendriks hoopt op buitenlands avontuur

Met een brede lach dompelde Sam Hendriks zich zondag bij de eerste training in Terwolde onder in de rood-gele zee. De aanvalsleider van Go Ahead Eagles aast echter nog steeds op een buitenlands avontuur.

,,Ik zoek ook sportief een nieuwe uitdaging’’, bekende Hendriks, die in juni al in de belangstelling stond van meerdere clubs. Ook GA Eagles wil de topscorer van vorig seizoen, wiens contract volgend jaar zomer afloopt, best graag verkopen. ,,Ik zou persoonlijk het liefste naar het buitenland gaan en als er een mooie club komt dan bestaat de kans dat ik vertrek. Maar nee, op dit moment is er helemaal niets concreets. Nee, ook die club uit Italië niet. Het is rustig, maar dat is ook niet erg. Ik blijf met alle plezier bij Go Ahead. Ik heb ’t naar mijn zin en blijf ook echt niet met tegenzin hier. Een mooi jaar in de eerste divisie zou ik best leuk vinden.’’

Kracht

De kracht van de nieuwe selectie van Go Ahad Eagles is Hendriks nog niet duidelijk. Daarvoor zijn er – naast trainer John Stegeman - ook te veel nieuwe gezichten in de groep. ,,Ach, ik ben in die drie jaar Go Ahead wel wat gewend’’, stelde Sam Hendriks met een veelbetekenende lach. ,,Elk seizoen opnieuw staat er weer een grotendeels nieuwe selectie, al was het vorig jaar nog wat extremer dan nu.’’