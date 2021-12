GA Eagles-spits Jacob Mulenga, leven als God in Utrecht: ‘Voetbal heeft me een stabiel leven bezorgd, I’m blessed’

,,I’m blessed.’’ Mulenga werpt een schalkse blik omhoog, terwijl op de achtergrond de kerstklanken van Yoko Ono en John Lennon uit de boxen klinken. ‘Another year is over, a new one just begun.’

Het legendarische nummer lijkt op het lijf geschreven van Mulenga, sinds de herfst van 2020 aanvaller in dienst van GA Eagles. Het promotiejaar is amper verteerd, of Go Ahead is een van de smaakmakers in de eredivisie. ,,Ik ben gezegend dat ik elke dag nog op het veld mag staan. Op mijn leeftijd best bijzonder en ik ga elke dag met een lach naar de club. Ik ken mijn rol als mentor, zeker, al zou ik het liefste nog elke wedstrijd in de basis staan. Maar ik koester de kracht en energie die ik elke dag krijg van God.’’