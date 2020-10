GA Eagles-spits Mulenga blij na terugkeer: ‘Ik ben nu veel kalmer en begrijp dingen beter’

reactieEen klein kwartiertje stond hij in het veld, toen de bal via ploeggenoot Sam Hendriks in de kluts voor zijn voeten plofte. Jacob Mulenga deed in het shirt van Go Ahead Eagles wat hij jaren geleden namens FC Utrecht ook vaak deed: scoren.