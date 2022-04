GA Eagles-spits Mulenga kijkt terug op bewogen voetbalreis, maar heeft als Zambiaanse zakenman nog 1001 plannen

Zambia

,,Mijn thuis.’’ Mulenga laat meteen zijn tanden zien. Stralend als immer, enthousiast als hij is over zijn geboorteland, waar hij opgroeide in de stad Kitwe, waar zijn moeder nog steeds woont. ,,Zij is mijn basis en komt volgende week naar Nederland voor mijn laatste thuiswedstrijd met Go Ahead tegen Feyenoord. Elke dag heb ik contact met haar en mijn familie in Zambia. Ik ben daar ook wat bedrijven gestart, zoals wat investeringen in vastgoed. Mijn broer is de baas, hij doet alle financiën, ik vertrouw mijn familie alles toe. We zijn hecht.‘’