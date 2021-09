GA Eagles-spits Mulenga nog twijfelgeval voor IJsselderby

reactie Van Wonderen schrikt van ineenstor­ting GA Eagles: ‘Eigenlijk was er niet zoveel aan de hand’

11 september Het spelbeeld was er volgens Kees van Wonderen niet naar in de eerste helft. Toch zag de trainer van Go Ahead Eagles zaterdagavond hoe zijn ploeg koud uit de kleedkamer volledig werd overrompeld door een sterk Cambuur. ,,Het stadion ging erachter staan en zij kregen vleugels door de goals’’, constateerde Van Wonderen na de 5-2 nederlaag in Leeuwarden.