GA Eagles-spits Pouwels: ‘Heb 45 minuten gesproken met directeur van Alaves’

Proefspe­lers kloppen op de deur bij GA Eagles, start competitie komt te vroeg voor Droste

30 juli De proefspelers van Go Ahead Eagles lieten zich donderdag in Terwolde nadrukkelijk gelden. In de drie grote partijvormen viel de gedrevenheid van Frank Ross op, net als de zeer aanwezige en prima spelende Maarten Pouwels. De routiniers Wout Droste en Jeroen Veldmate trainden apart.