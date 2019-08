GA Eagles-spits Rabillard snoert critici voorlopig de mond

De brede lach verraadde toch ook venijn. Opgejaagd door eerzucht en trots verscheen gisteravond een getergde Fransman binnen de lijnen van de als vanouds fraaie grasmat in de Adelaarshorst. De externe twijfel aan zijn adres over een nakend gebrek aan scorend vernuft mocht de zo eergevoelige spits dan zijn ontgaan en werd in het eerste de beste optreden ook van tafel geveegd. Het kunstwerk wat Antoine Rabillard schilderde bij zijn debuut was weliswaar niet adembenemend mooi, de waarde des te groter. Met twee doelpunten evenaarde Rabillard al bij zijn debuut voor Go Ahead Eagles zijn totale productie van vorig jaar bij AS Béziers in de Franse Ligue 2 en werd de scepsis voorlopig de kop ingedrukt. Het leverde GA Eagles en trainer Jack de Gier tegen MVV (3-2) de zo gewenste pikstart op. Met de eerste zege van het seizoen meldt het vernieuwde Deventer ensemble – een outsider in de strijd om de ereplaatsen - zich voorlopig aan het front van de eerste divisie.