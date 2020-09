GA Eagles-spits Rabillard wil kunstje herhalen aan Volendamse dijk

Slechts twee keer werd er in die serie een overwinning opgevist in het vissersdorp. Afgelopen februari – de laatste Deventer uitbeurt voor de coronacrisis – werd het 2-2 na twee doelpunten van Antoine Rabillard in amper 180 tellen. In 2009 was de huidige proefspeler van GA Eagles – Halil Çolak – met twee doelpunten mede verantwoordelijk voor de grootste uitzege in Volendam in zestig jaar: 2-6.

Dit seizoen is GA Eagles nog ongeslagen buitenshuis en wist het al te verrassen in de uitbeurt tegen Cambuur. Volendam verloor de beide thuisduels dit seizoen: tegen NEC en Jong FC Utrecht.

Promotie

Het vervelende is wel dat Go Ahead sinds de start van het betaalde voetbal weinig succes kent in Volendam. In de afgelopen zes decennia speelde de Deventer ploeg dertig wedstrijden en won slechts zeven keer. Daar tegenover staan zestien nederlagen. GA Eagles koestert desondanks ook een mooie herinnering aan het Kras Stadion. In 2013 promoveerden de Deventenaren onder trainer Erik ten Hag in Volendam naar de eredivisie.

Van de in totaal 58 ontmoetingen tussen beide clubs wist Volendam er 24 in winst om te zetten. Deventer jubel was er 21 keer. In de eigen Adelaarshorst won Go Ahead veertien van de dertig ontmoetingen.