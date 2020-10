GA Eagles-spits Rabillard zoekt houvast in coronatijd: ‘Ik wil scoren, maar ook bij m’n ouders zijn’

Heel soms vervloekt Antoine Rabillard het kille Nederland. De man die opgroeide in het Mediterrane Zuid-Frankrijk kan maar niet aan wennen aan het gure weer aan de boorden van de Noordzee. Maar vooral de afstand tot zijn geliefden in Montpellier doorklieft het hart van de aanvaller van Go Ahead Eagles. Een kloof die door corona nog eens extra wordt versterkt. Waar het gaspedaal van de Volkswagen in het najaar van 2019 nog wel eens werd ingetrapt op weg naar een korte familiereünie, heeft het coronavirus alles anders gemaakt. In de zomer ging een streep door zijn huwelijksfeest en onlangs werd zijn moeder getroffen door het gewraakte virus. ,,Ik ben voetballer, dit is mijn werk. Maar op die momenten wil je bij haar zijn. Thuis, bij familie.’’