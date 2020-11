GA Eagles-spits Sam Hendriks: Dit was ver onder de maat‘

Vooral voor rust was het spel van de Deventer ploeg niet om aan te zien, erkende Hendriks, die als spits amper ballen kreeg. Zijn schot vanaf 20 meter (ruim over) was ook het enige wapenfeit van GA Eagles. ,,Heel snel vergeten ook’’, meende Hendriks. ,,We durfden in de eerste helft totaal niet te voetballen. We hielden de bal niet in de ploeg en kregen geen enkele grip op de wedstrijd.’’