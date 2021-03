GA Eagles-spits schiet twee keer raak, gniffelt om concurrentie, maar: ‘Tegentreffer zuur voor Jay‘

De scenario’s van GA Eagles op de slotdag van de strijd om de derdeperio­de­ti­tel

11 maart Go Ahead Eagles en De Graafschap zijn de grootste kanshebbers om vrijdagavond het bronzen schild omhoog te houden als winnaar van de strijd om de derdeperiodetitel in de Keuken Kampioen divisie. NAC Breda is ook nog niet helemaal uitgespeeld.