GA Eagles-spits Verheydt: blessure, wissel en gouden doelpunt

Hij sleurde, won kopduels, was geblesseerd, maar uiteindelijk ook beslissend met zijn even knappe als bizarre doelpunt. Thomas Verheydt zag na een klein uur in zijn ooghoeken Maarten Pouwels al minutenlang klaarstaan aan de zijlijn. Hoewel de rossige Hagenaar vanwege een kwetsuur eigenlijk al niet meer op het veld had zullen staan, kreeg Verheydt zijn kans op een laatste, ultieme wapenfeit.

De pass van Roland Baas was prachtig, de borst van Orhan Džepar cruciaal en Verheydt doeltreffend: 2-1. ,,Ik wilde wisselen, want ik had bij elk kopduel last van mijn nek’’, verklaarde Verheydt. ,,Tja, en dan valt die bal opeens zo voor mijn voeten….’’ Het werd een van zijn meest bijzondere laatste balcontacten ooit, bekende Verheydt. ,,Dat zeker. Een mooie avond, want we speelden bij vlagen heel goed. ’’

Hechtingen

De ruwe, ongepolijste bolster in de punt van de Deventer aanval tekende voor zijn vierde doelpunt van het seizoen bij GA Eagles, dat in een afgeladen Adelaarshorst de vijfde overwinning van het seizoen bijschreef en zich weer als koploper meldde in de eerste divisie. ,,Wat een avond’’, glunderde Verheydt als een boer met kiespijn. De spits is even daarvoor gehecht vanwege een gescheurde lip. ,,Er zit een verdoving in alleen barst ik van de pijn. Maar ach, door deze overwinning vergeet je alles.’’

Onweer

GA Eagles had na de 1-0 van Richard van der Venne het initiatief tegen het sterke Jong Ajax, maar werd na een half uur geplaagd door onweer boven Deventer. ,,Dat kwam ons heel slecht uit, want daarna waren we minder’’, vond Verheydt, die Jong Ajax na twaalf minuten extra pauze via Dani de Wit op 1-1 zag komen. ,,Een fikse domper, want heel veel kansen hebben we niet weggeven.’’

Smakelijk