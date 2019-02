GA Eagles-spits Verheydt voor onderzoek naar ziekenhuis

Verheydt verscheen zaterdag wel weer op het veld voor de training bij GA Eagles. Pijnvrij is de aanvalsleider echter ook na twee weken nog niet. ,,Thomas blijft te veel last houden van de blessure’’, aldus trainer John Stegeman. ,,Maandag gaat hij naar een sportarts in het ziekenhuis. Daar gaan ze onderzoeken wat het beste is om Thomas weer zo snel mogelijk weer fit te krijgen.’’