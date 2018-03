GA Eagles-spitsen Hendriks en Andrade spelen niet tegen Jong Ajax

Jong Ajax-GA Eagles onder leiding van arbiter Van Herk

6 maart Scheidsrechter Freek van Herk is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen Jong Ajax en Go Ahead Eagles De arbiter wordt vrijdagavond (20.00 uur) op sportpark De Toekomst in Amsterdam bijgestaan door zijn assistenten Thomas Krijt en Djurre Zijlstra.