GA Eagles staat voor loodzware taak om AZ in vorm te verslaan, positieve balans in Deventer

Berden is verlost van pijn en droomt in aanloop naar tweede kwartfina­le van nieuwe bekeravon­tu­ren met GA Eagles

De kans dat hij donderdagavond in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen NEC al aan de aftrap staat, is klein. Maar dat Martijn Berden erbij is, fitter dan hij in anderhalf jaar tijd was, stemt de 24-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles gelukkig.

10 februari