GA Eagles stapt als morele winnaar van het veld na sfeerloos duel met De Graafschap: ‘In delen waren we gewoon beter‘

In de troosteloze Adelaarshorst was er een veelbetekenende glimlach bij Go Ahead Eagles. Het elftal van trainer Kees van Wonderen stapte als de morele winnaar van het veld na de 0-0 tegen de uiterst povere titelkandidaat De Graafschap. GA Eagles zocht na de wint in Maastricht naar bevestiging tegen een ‘grote’ tegenstander. Op karakter, vechtlust en vooral na rust ook initiatiefrijk voetbal was de graadmeter naar behoren. ,,Dit zijn de mooiste wedstrijden’’, vond Luuk Brouwers. ,,Na MVV spreekt De Graafschap net even wat meer tot de verbeelding. Een we hebben ons aardig staande gehouden. Voor rust hadden we het moeilijk, in de tweede helft waren we gewoon beter dan De Graafschap.’’