GA Eagles stijgt aan hand Van Wonderen tot ongekende hoogte: ‘Champions League in Deventer, perfectionist met weldoordacht plan en niet te houden in De Adelaarshorst’

Go Ahead Eagles is een van de surprises in de eredivisie. Niet in de laatste plaats dankzij Kees van Wonderen, de trainer met het hoogste winstpercentage (46) van alle coaches in de Deventer eredivisiegeschiedenis. Vier mannen die een rol speelden in het voetballeven van de Bennekommer werpen hun licht over de ontwikkeling van de tacticus, die morgen als eerste Deventer trainer een punt kan weghalen bij Ajax.