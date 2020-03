GA Eagles stopt met trainen en vraagt WW-uitkering aan voor spelers

De KNVB volgt in navolging van Sportkoepel NOC*NSF het advies van de overheid om alle accommodaties te sluiten, om zo de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. De maatregel is in ieder geval van kracht tot 6 april. ,,Ons complex gaat sluiten, al is het prematuur om het nu al over consequenties te hebben’’ stelt Jan Willem van Dop, algemeen directeur van GA Eagles. ,,We doen het met beperkte informatie en nu is het zaak om kort te schakelen, maar dat het diep gaat ingrijpen in de organisatie staat vast.’’