GA Eagles strikt Belgische verdediger Jenthe Mertens

Mertens genoot een groot deel van de opleiding bij OH Leuven, waarvoor hij ook twintig officiële duels speelde in de hoofdmacht. ,,Mede door best veel inkomende transfers heb ik pas op de plaats moeten maken”, vertelt Mertens op de clubwebsite. ,,Ik ben nu op een leeftijd aangekomen waarop ik minuten moet maken om me verder te ontwikkelen. Go Ahead Eagles kende ik al toen ik van de interesse hoorde. Ze hebben toch recent enkele jaren Eredivisie gespeeld. Verder heb ik appcontact gehad met Sam Hendriks en de huidige keeperstrainer Harmen Kuperus, die ook bij OH Leuven actief is geweest. Zij waren ook heel positief.”