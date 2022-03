GA Eagles struikelt over laatste horde voor De Kuip en gaat na rode kaart van Kramer verdiend ten onder tegen PSV

Ajax treft AZ in halve finale beker, PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles

Bekerhouder Ajax gaat op bezoek bij AZ in de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi. PSV speelt een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Voorafgaand aan de loting was al duidelijk dat AZ en Go Ahead Eagles thuiswedstrijden zouden gaan spelen.

