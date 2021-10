GA Eagles stunt door late strafschop Brouwers in Arnhem, gefrustreerd Vitesse terecht verslagen

wedstrijdverslagEen stunt van jewelste. Go Ahead Eagles vloerde zondagmiddag in Gelredome Vitesse met 1-2, waar een hele vroege en een hele late strafschop de wedstrijd bepaalden. De ploeg van Kees van Wonderen was gretig in Arnhem, dreef Vitesse met regelmaat tot wanhoop en pakte dankzij de rake penalty van Luuk Brouwers de eerste uitzege in de eredivisie sinds 2017.

De schorsingen van Giannis Botos en Isac Lidberg (rode kaart tegen Heracles) noopten trainer Kees van Wonderen de puzzel wat anders te leggen in Arnhem. De trainer van GA Eagles verwelkomde wel Gerrit Nauber en Martijn Berden terug in zijn selectie, maar die begonnen in Gelredome op de reservebank. Jay Idzes behield centraal achterin zijn plek naast Joris Kramer. Mats Deijl keerde als rechtsback terug in de basis, waar Boyd Lucassen doorschoof naar het middenveld. Philippe Rommens werd ‘op tien’ geposteerd.

Het duel in Gelredome was goed en wel begonnen of de bal lag al op de strafschopstip. Idzes had hands gemaakt, zo oordeelde videoscheidsrechter Jochem Kamphuis na 1 minuut. Arbiter Dennis Higler was het er na het zien van de herhaling mee eens en bood Lois Openda de kans om vanaf elf meter snel de 1-0 binnen te schieten voor Vitesse. Warner Hahn dook de verkeerde hoek in.

Voor het hoofd slaan

Vitesse dus heel snel op 1-0. En ja, dan weet je het eigenlijk wel. De Arnhemmers toonden zich de laatste weken een meester in het over de streep trekken van een minimale voorsprong. Daar kunnen Feyenoord, NEC en Tottenham Hotspur over meepraten. Al mocht GA Eagles zich beslist voor het hoofd slaan dat het niet meer deed met kansen voor Inigo Cordoba (vrije trap over), Marc Cardona (schot voorlangs) en een scrimmage in het tweede deel van de eerste helft.

Redelijk vlot na rust was het dan toch raak voor de mannen van Van Wonderen. Vitesse kreeg het ‘loon van de angst’ gepresenteerd en zag Cordoba - wie anders - binnen prikken na een slim passje van Luuk Brouwers: 1-1. Voor Cordoba alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen. Hij en Brouwers blijven toch van grote waarde voor dit GA Eagles.

Het duel werd na de 1-1 pittiger, want Vitesse moest nu natuurlijk weer iets ondernemen. Het laatste halfuur werd zodoende met afstand het leukste deel van de middag in de Arnhemse zon. Maar Vitesse was te gehaast - Warner Hahn hoefde niet veel meer te doen - en met Gerrit Nauber als extra slot op de deur leek GA Eagles de 1-1 te koesteren. Tot Schubert in de laatste minuut Bas Kuipers vloerde na een razendsnelle uitbraak. Luuk Brouwers bleef koel en bezorgde GA Eagles met zijn vierde treffer van het seizoen een heerlijke middag.

Met dertien punten uit tien duels kreeg het uitstekende seizoen van GA Eagles een vervolg. Het was na RKC (1-1) en Heracles (4-2) bovendien de derde wedstrijd op rij dat de Deventenaren ongeslagen bleven in de eredivisie.

Vitesse - Go Ahead Eagles 1-2 (1-0). 3. Lois Openda 1-0 (strafschop), 53. Inigo Cordoba 1-1, 90+1. Luuk Brouwers 1-2 (strafschop). Scheidsrechter: Higler. Gele kaart: Bero, Darfalou, Tronstad, Rasmussen (Vitesse), Deijl (GA Eagles).

Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl (84. Nauber), Idzes, Kramer, Kuipers; Lucassen, Brouwers; Cordoba (84. Mulenga), Rommens (63. Heil), Oratmangoen (90+3. Bourhane); Cardona (63. Berden).

