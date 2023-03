GA Eagles tegen een ploeg uit het rechterrijtje, dat gaat dit seizoen amper mis

De nederlaag tegen een ploeg uit het rechterrijtje dateert van 21 augustus 2022, toen Go Ahead Eagles op bezoek bij FC Groningen met 0-1 onderuit ging. Vier keer werd er daarna gewonnen, Go Ahead Eagles speelde ook nog vier keer gelijk tegen een ploeg die aan het begin van de betreffende speelronde in het rechterrijtje stond.

Elf keer in eredivisie

In SC Cambuur treft Go Ahead Eagles vanavond (20.00 uur) de hekkensluiter van de eredivisie. Eerder dit seizoen eindigde het onderlinge treffen in Deventer in 0-0. In het verleden stonden beide teams elfmaal tegenover elkaar in de eredivisie. De balans? Cambuur won 5 keer, Go Ahead Eagles 2 keer en 4 keer eindigde een ontmoeting in een gelijkspel.