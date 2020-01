GA Eagles toont maatschappelijk gezicht tijdens speciale dag bij ‘Only Friends’

De selectie van Go Ahead Eagles trainde woensdag niet naast de eigen Adelaarshorst. De Deventer voetballers trokken naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam waar in de voorbereiding op het duel met FC Den Bosch een maatschappelijk gezicht werd getoond.

In de ochtenduren haalde trainer Jack de Gier de fysieke zweep over zijn manschappen op de velden van het Only Friends, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. In de middagsessie gingen de Deventer voetballers hun kunsten vertonen bij andere takken van sport, samen met kinderen van Only Friends. ,,Dit voelt heel waardevol’’, bekende De Gier, die al langer betrokken is bij de stichting.

Volledig scherm GA Eagles bij Only Friends © Leen den Boer

Only Friends is mede-opgericht door Dennis Gebbink. ,,Dat is de broer van de teammanager van Almere City, waarmee ik eerder heb gewerkt. Het zoontje van Gebbink (Myron, red.) is helemaal gek van voetballen en wilde altijd prof worden. Toen voetballen vanwege zijn handicap niet meer kon bij een reguliere vereniging zochten zijn ouders een geschikte plek. Een lange zoektocht volgde en bleek dat nog niet zo eenvoudig. Uiteindelijk werd Only Friends opgericht.’’

Van Basten

Met Jack van Gelder, Marco van Basten en Vincent Janssen als prominente ambassadeurs wordt Only Friends omarmd. Ook door De Gier. ,,Het is prachtig om te zien dat mensen hun sportieve dromen najagen. Ik ben hier vanmiddag heel blij geworden.’’

Volledig scherm Dansen bij Only Friends © Leen den Boer

Dat gold ook voor de spelers van GA Eagles. Zo kregen Max Leeflang en Donny van Iperen samen met de kinderen duikles, terwijl Elso Brito en Zakaria Eddahchouri een sessie boksen ondergingen. Het kwartet Adrian Edqvist, Samuel Wakana, Jaroslav Navratil en Maarten Pouwels kregen dansles van een groep kinderen.

Gala

,,Het was een mooie middag’’, aldus De Gier. Al in oktober, na een benefietgala rond Only Friends, benaderde de trainer technisch manager Paul Bosvelt al met de vraag om als GA Eagles in Amsterdam het maatschappelijke gezicht te laten zien. ,,Paul vond het een prima idee. Het komt voor ons ook heel goed uit. We hebben geen trainingskamp deze winter, maar dit zijn hele waardevolle teamuitjes.’’

Sam Beukema ontbrak in Amsterdam. De verdediger werd woensdagmiddag geopereerd aan zijn knieblessure die hij drie dagen geleden opliep tegen Almere City.