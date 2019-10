GA Eagles toont ruggengraat én tekenen van herstel in Flevopolder

De tegenstelling in de catacomben van het kleine Yanmar Stadion kon zondagmiddag amper groter zijn. Waar het geagiteerde Almere City hardop baalde van de gemiste driepunter tegen de tien van GA Eagles, heerste ook in het Deventer kamp de frustratie. Aanjager en doelpuntenmaker Richard van der Venne voorop. De Ossenaar, nog volop in de emotie van de prikkelende slotfase, oordeelde dat Go Ahead de baas was op het veld en het meeste recht had op de winst.

Hoewel zijn roze bril het wedstrijdbeeld misschien ietwat rooskleurig vertroebelde, was het gevoel bij Van der Venne ongetwijfeld gestoeld op het gedegen en vastomlijnde spel van zijn elftal. De laatste weken immers was de vrije val die GA Eagles elke wedstrijd op de mat legde een bron van irritatie. Ook binnen de spelersgroep. Jong AZ was een dieptepunt, maar ook tegen Excelsior, NEC, Jong Ajax en bij TOP Oss was de terugval qua niveau bij vlagen gigantisch bij Go Ahead.