GA Eagles toont veerkracht in Almere; 2-2 na 2-0 achterstand

Go Ahead Eagles heeft een gelijkspel overgehouden aan het besloten oefenduel met Almere City FC. De Deventer ploeg kwam op een bijveld naast het Yanmar Stadion op een 2-0 achterstand te staan. Maar na een matige eerste helft toonde Go Ahead veerkracht en eindigde de tweede serieuze test in de voorbereiding in 2-2.

De gedachten gingen terug naar 11 augustus vorig jaar. Ook toen oefende Go Ahead Eagles achter gesloten deuren – in Zeist – tegen Almere City FC. De Deventer ploeg kreeg een flink pak op de broek en de 5-1 nederlaag bleek een voorbode voor een barslecht seizoen.

Het is nu al wel duidelijk dat de zaken er beter voorstaan dan vorig jaar. Zaterdag stond er ook maar één speler in de basis die de oorwassing in de voorbereiding van vorig jaar meemaakte: Pieter Langedijk. Toch begon Go Ahead wederom matig aan de oefenwedstrijd tegen Almere City FC. Er was te weinig druk op de bal en het veldspel liet te wensen over.

Na een halfuur zette James Efmorfidis de thuisploeg op voorsprong, nadat een teamgenoot vogelvrij kon voorgeven vanaf de rechterkant. En vijf minuten later liet de verdediging van Go Ahead zich aftroeven bij een hoekschop, waardoor Niek Vossebelt eenvoudig binnen kon koppen: 2-0.

Feller

Na rust oogde Go Ahead echter feller en kwam de ploeg meer aan voetballen toe. In de 56ste minuut viel ietwat gelukkig de 2-1. Na een hoekschop van Jeff Stans sloeg Almere-doelman Timo Plattel de bal in eigen doel.

Daarna begon het te draaien bij Go Ahead. Middenvelder Orhan Dzepar, koud in het veld, had een groot aandeel bij de 2-2, in de 64ste minuut. Hij schoot twee keer op doel, waarbij Istvan Bakx uiteindelijk het laatste zetje gaf.

Het was aan doelman Mark Spenkelink te danken dat de remise over de streep werd getrokken. Scheidsrechter Johan Jensch gaf een onterechte strafschop na een vermeende overtreding van Julian Lelieveld op Annas Ahannach. Maar Spenkelink keerde de inzet vanaf elf meter van Edoardo Soleri op overtuigende wijze: klemvast.

,,Een leerzame wedstrijd”, oordeelde trainer John Stegeman. ,,Over de eerste helft ben ik absoluut niet tevreden. We staken er veel te weinig energie in. Maar na rust kwamen we veel meer aan voetballen toe, doordat de middenvelders ook veel beter tussen de linies kwamen.”

Almere City FC – Go Ahead Eagles 2-2 (2-0). 30. James Efmorfidis 1-0, 35. Niek Vossebelt 2-0, 56. Timo Plattel (eigen doelpunt) 2-1, 64. Istvan Bakx 2-2.