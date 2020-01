GA Eagles-trainer De Gier: ‘Ik ben nooit bang geweest dat we zouden verliezen hier‘

Trainer Jack de Gier van Go Ahead Eagles sprak na de historische 2-3 winst bij FC Den Bosch van een belangrijke en zwaarbevochten zege. ,,We willen graag in de buurt van de beste vijf blijven.’’

De Gier zag hoe zijn elftal - niet voor de eerste keer dit seizoen - behoorlijk wat veerkracht toonde. ,,Den Bosch uit is voor ons altijd een lastige wedstrijd. Die ploeg speelt vanuit een goede organisatie. Dat we met 1-0 achter kwamen, was terecht. Op dat moment stond het bij ons niet goed en we waren slordig aan de bal. Al hadden we zelf al wat kansen laten liggen.’’

Toen FC Den Bosch ook nog de 2-0 aantekende, leken de kansen van Go Ahead Eagles geen stuiver meer waard. De snelle aansluitingstreffer van Martijn Berden was een geschenk uit de hemel. De Gier: ,,Het klinkt stoer, maar ik heb geen moment het idee gehad dat we hier zouden gaan verliezen. In de rust heb ik gezegd dat we met tempo en druk moesten proberen te spelen. Na de 2-2 bleef de ploeg erin geloven. Al bleef Den Bosch gevaarlijk in de omschakeling. Zo’n slotfase is altijd billenknijpen en zij hadden ‘m op het laatst nog kunnen maken. Zelf speelden we de kansen op het eind ook heel slecht uit.’’

Cruciale zege