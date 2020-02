GA Eagles-trainer De Gier wil FC Utrecht verrassen in kwartfinale KNVB-beker

Welke wijzigingen de coach doorvoert laat hij in het midden, een dag voor de ontmoeting in de (vooralsnog) met ruim 8400 fans gevulde Adelaarshorst. ,,We willen FC Utrecht niet wijzer maken dan ze al zijn en voor een kleine verrassing zorgen’’, aldus De Gier. ,,Maar het zullen geen grote dingen zijn. Ik ben een trainer die spelers altijd vertrouwen geeft.’’

Versterkt middenveld

Toch lijkt GA Eagles door schade en schande wijs geworden. Vorige week werd de Deventer ploeg nog afgeschoten door Jong Ajax (5-1). Van aanvallend hoog druk zetten kwam weinig terecht, het middenveld werd overlopen en de defensie piepte en kraakte onder de immense Amsterdamse aanvalsgolven. De kans lijkt dan ook groot dat tegen FC Utrecht het middenveld versterkt gaat worden. ,,Maar een aanpassing heeft niets met Jong Ajax te maken, toen speelden we gewoon niet goed’’, vond De Gier.

Logische optie

Toch lijkt Alexander Bannink met een brok extra (eredivisie-) ervaring een logische optie voor De Gier. Bannink kan naast rasvoetballer Soufyan Ahannach voor wat meer evenwicht zorgen in de ploeg. Dat zou dan weer ten koste gaan van een van de aanvallers. ,,Wij zijn de underdog natuurlijk. De kwaliteiten van Utrecht zijn ook duidelijk en daar moeten we ons tegen wapenen’’, verklaarde De Gier. ,,Wij gaan zeker niet achteruit hangen, want dan roepen we de problemen over onszelf af. FC Utrecht heeft veel snelheid voorin met mannen als Gyrano Kerk en Kristoffer Peterson. Snelheid wat ons kracht, zeker achterin, niet is. We willen Utrecht al vroeg het voetbalen onmogelijk maken.’’

Volledig scherm Alexander Bannink © W Vzoeren

Geen blessures

Blessurezorgen kent De Gier niet in zijn selectie. Zijn hele selectie is fit. Ook Elso Brito kan spelen na zijn hamstringklachten en moet de Utrechtse flankspeler Kerk in bedwang zien te houden als linkerverdediger. In het hart van de defensie staan – net als tegen FC Eindhoven – Donny van Iperen en Jeroen Veldmate. Sam Beukema keert na zijn knieoperatie van een maand geleden voor het eerst terug in de wedstrijdselectie.

Quote Als speler van GA Eagles speel je niet heel erg vaak een kwartfina­le in het bekertoer­nooi. Dit zijn wedstrij­den waarvan je moet genieten. De bekerfina­les die ik zelf heb gespeeld blijven mij altijd bij, nog steeds. Jack de Gier, Trainer GA Eagles

,,Het is zaak dat we er een echte cupwedstrijd van kunnen maken en dat we ons eigen publiek erachter krijgen’’, benadrukte De Gier, die zelf twee bekerfinales speelde in zijn actieve carrière. Zowel met NEC (tegen Roda JC in 2000) als FC Den Bosch (in 1991 tegen Feyenoord) gingen verloren. Of zijn spelers bij GA Eagles daarvan op de hoogte zijn…. De Gier: ,,Dat betwijfel ik. Lang niet iedereen in ieder geval.’’

Toch is de kans groot dat de oud-spits – ook nog steeds all-time topscorer in de KNVB-beker - zijn bekeravonturen in de aanloop naar donderdagavond nog deelt met zijn spelers. ,,Als speler van GA Eagles speel je niet heel erg vaak een kwartfinale in het bekertoernooi. Dit zijn wedstrijden waarvan je moet genieten. Die bekerfinales blijven mij altijd bij, nog steeds. Natuurlijk is Utrecht favoriet, maar ook wij krijgen onze kansen. Stel je voor, de halve finale voor GA Eagles. Thuis tegen Vitesse of Ajax. Dat moet al genoeg motivatie zijn om er alles aan te willen doen, lijkt me.’’

Twee keer eerder

De laatste keer dat FC Utrecht buitenshuis werd uitgeschakeld door een tegenstander van buiten de Eredivisie was in 1989/1990: een 1-0 nederlaag bij Wageningen in de tweede ronde. GA Eagles stuitte in de KNVB-beker twee keer eerder op FC Utrecht, dat zowel in 1974 als 2000 wist te winnen.

Waar GA Eagles dit seizoen al twee keer te sterk was voor Jong FC Utrecht, dateert de laatste Deventer zege op de Utrechtse hoofdmacht alweer van 2013. Dankzij treffers van Jeffrey Rijsdijk en Jop van der Linden werd het 2-1. FC Utrecht won vier van de laatste vijf uitduels in de eredivisie bij GA Eagles.

De bekerwedstrijd in de Adelaarshorst begint donderdagavond om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.